Segreteria di Stato per la Sanità e ISS unite nel cordoglio per la scomparsa di don Wladyslaw

La Segreteria di Stato per la Sanità e l’Istituto per la Sicurezza Sociale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di don Wladyslaw Antonczyk, già cappellano dell’Ospedale di Stato e della RSA e Casa di Riposo. Nato a Choroszcz (Polonia) il 17 maggio 1948 era stato ordinato sacerdote nel 1996 e nominato cappellano all’Ospedale e della Casa di Riposo nel settembre del 2016. Incarichi che ha ricoperto fino a fine aprile 2024, svolgendo un servizio attento e discreto, accanto ai malati, ai loro familiari e agli operatori sanitari. Era tornato in Polonia, nella sua città natale a maggio del 2024, dove è deceduto il 24 gennaio scorso. Nel ricordare con gratitudine la presenza rassicurante di Don Wladyslaw all’interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell’ISS, testimoniata costantemente attraverso la mitezza, la capacità di ascolto, sostegno e conforto nei confronti di chi si è trovato in momenti e situazioni di fragilità, la Segreteria di Stato per la Sanità e l’ISS rivolgono ai parenti e alla Diocesi di San Marino Montefeltro sentimenti di sincero cordoglio e partecipata vicinanza.

