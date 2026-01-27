TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:24 San Marino con l'Apce a difesa della Groenlandia 18:02 La chitarra d'Australia da noi 17:42 Usa - Iran: continuano a salire le tensioni dopo le minacce di Trump 15:23 Eleonora Palmieri dimessa dal Bufalini: "Grazie a chi ha curato le mie ferite e a chi continua a sostenermi" 14:06 “Sui social violenza verbale e razzismo che influenzano i giovani”, gli insegnanti chiedono di fermare i linguaggi d'odio 13:47 Al via "SMUVI", il nuovo servizio bus a chiamata 12:55 Kristoffersen riscrive la storia della Planai 12:54 Serie B: Sara Iardino trascina l'Academy contro il Brescia 12:41 Grande prova di Thomas Marini: "Sono contentissimo di questo risultato" 12:08 Bill Russell: il giocatore - allenatore più vincente della storia
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Segreteria di Stato per la Sanità e ISS unite nel cordoglio per la scomparsa di don Wladyslaw

27 gen 2026
Segreteria di Stato per la Sanità e ISS unite nel cordoglio per la scomparsa di don Wladyslaw

La Segreteria di Stato per la Sanità e l’Istituto per la Sicurezza Sociale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di don Wladyslaw Antonczyk, già cappellano dell’Ospedale di Stato e della RSA e Casa di Riposo. Nato a Choroszcz (Polonia) il 17 maggio 1948 era stato ordinato sacerdote nel 1996 e nominato cappellano all’Ospedale e della Casa di Riposo nel settembre del 2016. Incarichi che ha ricoperto fino a fine aprile 2024, svolgendo un servizio attento e discreto, accanto ai malati, ai loro familiari e agli operatori sanitari. Era tornato in Polonia, nella sua città natale a maggio del 2024, dove è deceduto il 24 gennaio scorso. Nel ricordare con gratitudine la presenza rassicurante di Don Wladyslaw all’interno delle strutture sanitarie e socio-sanitarie dell’ISS, testimoniata costantemente attraverso la mitezza, la capacità di ascolto, sostegno e conforto nei confronti di chi si è trovato in momenti e situazioni di fragilità, la Segreteria di Stato per la Sanità e l’ISS rivolgono ai parenti e alla Diocesi di San Marino Montefeltro sentimenti di sincero cordoglio e partecipata vicinanza.

Segreteria di Stato per la Sanità e Istituto per la Sicurezza Sociale




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa