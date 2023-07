Segreteria di Stato Sanità: "Fomentare le polemiche, le diatribe non aiuta a rafforzare la nostra sanità"

La Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale con riferimento ad alcune notizie diffuse sui media ribadisce che, a maggior ragione nell’attuale momento storico, fondamentale per il settore è la necessità di condividere, di collaborare e di fare squadra. Quelli appena trascorsi, sono stati anni difficili che hanno visto tutti noi ma soprattutto i sanitari fronteggiare un’emergenza che ha richiesto grande spirito di servizio e di sacrificio. E non vi è dubbio che il management sanitario e tutti gli operatori hanno dato prova di egregia professionalità e coraggio. Ogni cittadino del Paese ha apprezzato il lavoro di donne e uomini che ogni giorno si fanno carico di difendere la salute delle persone. Fomentare le polemiche, le diatribe non aiuta a rafforzare la nostra sanità, a rispondere ai legittimi bisogni di salute dei cittadini ed anche alle istanze di coloro che la sanità la devono gestire sul campo giorno per giorno tra varie difficoltà. E’ indubbiamente un compito o meglio una sfida complessa, ma siamo fiduciosi che insieme ce la si possa fare per poter realmente rispondere alla domanda di salute dei cittadini. Sono tanti gli obiettivi da raggiungere anche nel breve e medio termine, ma siamo certi che potremo contare sul ruolo fondamentale del Comitato Esecutivo, al quale rinnoviamo fiducia e sostegno, e di tutti gli operatori del settore. Dobbiamo lavorare uniti per difendere il patrimonio prezioso di professionalità e la nostra sanità pubblica, è una realtà sempre più complessa che ha la necessità di modelli dinamici per rispondere compiutamente ai bisogni degli assistiti, valorizzando e adeguando le competenze delle professioni sanitarie.

