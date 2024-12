Segreteria di Stato Sanità: Una salute consapevole

Prioritario per Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni un sistema sanitario inclusivo e basato sulla persona. Lo rimarca a Roma, alla Conferenza sull’Alfabetizzazione Sanitaria e i Diritti Umani La sanità cambia e negli ultimi vent’anni è cresciuto notevolmente il bisogno dei cittadini di comprendere e utilizzare le informazioni sanitarie per prendere decisioni consapevoli sulla propria salute. Lo ha affermato il Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni, intervenendo alla Conferenza sull’Alfabetizzazione Sanitaria e i Diritti Umani, organizzata dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali italiano in collaborazione con il Consiglio d’Europa e con il sostegno del Ministero della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità ed il Ministero della Salute. “San Marino - ha sottolineato - con il suo sistema sanitario universale, gratuito e equo, è un modello di sanità che pone al centro la persona, con particolare attenzione ai più fragili”. Ricordato, dal Segretario Mularoni, il livello di aspettativa alla vita della popolazione sammarinese, fra i più alti al mondo e sottolineato il valore del report redatto dal Comitato Sammarinese di Bioetica sugli effetti del COVID-19 nei diversi settori della società, che ha ottenuto il plauso del Direttore Regionale per l’Europa dell’OMS, Hans Kluge, nell’ultimo meeting a Copenaghen.

“Una popolazione informata e co-responsabile - ha aggiunto - partecipa e contribuisce alla crescita e allo sviluppo di una società dove nessuno viene lasciato indietro. L’integrazione dell’intelligenza artificiale - ha concluso - se gestita con etica e sensibilità, può essere un alleato prezioso”.

Un intervento apprezzato dai Ministri italiani presenti: per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella e alla Salute, Orazio Schillaci, che ha riconfermato la disponibilità a collaborare con la collega Mularoni per il rinnovo del Piano d’Azione in materia sanitaria. Schillaci ha manifestato la volontà di recarsi personalmente in visita nella Repubblica di San Marino per procedere alla firma dell’intesa fra i due Paesi.



