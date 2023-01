Segreteria Esteri: adozione della nuova legge sulla regolamentazione del servizio diplomatico e consolare della Repubblica di San Marino

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri esprime soddisfazione per l’adozione, nella sessione pomeridiana del Consiglio Grande e Generale di ieri, della “Regolamentazione del servizio diplomatico e consolare della Repubblica di San Marino”, un articolato impianto normativo che, oggi più che mai, riveste un ruolo strategico nell’ambito della politica e estera sammarinese e che va a colmare lacune e necessità di aggiornamento delle regolamentazione pregresse. Da tempo si attendeva la definitiva adozione della nuova normativa, che va a disciplinare l’attività di funzionari e agenti diplomatici e consolari negli ambiti diversificati svolti all’interno del Dipartimento Affari Esteri e presso le sedi all’estero. Numerose sono le novità di tale innovativo impianto normativo, tra le quali il sistema di rotazione negli incarichi, la valutazione delle attività svolte, la stabilizzazione di risorse da tempo dedicate all’attività diplomatica, in territorio e presso sedi all’estero, l’introduzione della figura dell’Inviato Straordinario destinato a progetti specifici. “Raccolgo con entusiasmo e sincera soddisfazione – ha pronunciato il Segretario di Stato Luca Beccari - il frutto di un lavoro costante e continuativo, che ha condotto ad una ricognizione esaustiva e aggiornata di un comparto di sempre maggiore interesse e attualità. La politica estera ha necessità di poter confidare su funzionari e agenti diplomatici preparati a cogliere le sfide di una società globale, in cui il ruolo di ogni Stato si misura con la capacità dei suoi rappresentanti di gestire al meglio potenzialità e risorse.”

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

