Segreteria Esteri: ampia partecipazione all'anteprima del documentario "Titano Sovrano"

Un pomeriggio per parlare d’Europa si è tenuto ieri al Teatro Titano nell’ambito dell’anteprima del documentario “Titano Sovrano”, promosso e realizzato dal concittadino Alessandro Riccardi e patrocinato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Un gruppo di giovani sammarinesi intenzionati ad approfondire il tema della maggior integrazione europea, ha offerto al numeroso pubblico presente una genesi del percorso che ha condotto San Marino alla conclusione del negoziato con l’Unione europea, per pervenire alla definizione dell’Accordo di Associazione, dando voce alle Istituzioni coinvolte, alle categorie economiche e sociali, ai giovani e alla società civile per ottenere opinioni, desideri e aspettative dal processo di integrazione europea. Una serata che ha favorito la migliore conoscenza sul futuro che attende San Marino, attraverso concrete testimonianze e interviste a diverse categorie di portatori d’interesse, sulle preoccupazioni e sulle maggiori opportunità derivanti dall’accesso al mercato unico. “Un lavoro capillare e molto ben costruito da parte di giovani, impegnati a promuovere un asset fondamentale del futuro sviluppo di San Marino– ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari -. L’Accordo di Associazioni è indubbiamente il più grande investimento fatto per i nostri giovani, che offrirà loro la leva per garantire una fruibilità piena del mercato unico, un’integrazione in Europa al pari dei coetanei degli Stati membri, e risposte alle loro legittime esigenze di formazione, studio, opportunità lavorative e di impresa ed esperienze a tutto campo”.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri