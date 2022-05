Segreteria Esteri: Associazione nazionale Alpini in udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa della presenza sul Titano, nella giornata di domani, di un’ampia ed autorevole rappresentanza dell’Associazione Nazionale Alpini guidata dal suo presidente, ing. Sebastiano Favaro, convenuti in Repubblica in occasione della 93° Adunata Nazionale Alpini Rimini-San Marino 2022. Si tratta di un evento particolarmente significativo e che vedrà nella città di Rimini nel prossimo week-end un numero elevatissimo di “penne nere”, che anche la Repubblica accoglierà in uno spirito di ospitalità e di collaborazione. L’Adunata per ben due anni è stata rimandata a causa della pandemia. Il programma sammarinese prevede, nella mattinata, la deposizione di una corona d’alloro all’Ara dei Volontari in memoria dei caduti sammarinesi di tutte le guerre, nonché lo svelamento di un’opera d’arte donata dall’Associazione stessa e collocata sul Sentiero della Rupe. A coronamento della presenza sul Titano dei rappresentanti dell’Associazione, è prevista un’udienza ufficiale delle loro Eccellenze i Capitani Reggenti, Oscar Mina e Paolo Rondelli, che attribuirà indiscutibile valore e significato ad un evento singolare e straordinario per la Repubblica di San Marino. Ad accogliere gli ospiti a Palazzo Pubblico il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e il Generale del Comando Superiore delle Milizie Leonardo Lonfernini.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri