Segreteria Esteri – Comando Milizie: Avvicendamento al Comando Superiore delle Milizie.

Ha avuto luogo oggi, a Palazzo Pubblico, l’Udienza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, in occasione del congedo del Generale Leonardo Maria Lonfernini e della presentazione del nuovo Comandante Superiore delle Milizie, Generale Corrado Carattoni alla presenza di Autorità istituzionali, di Alti Ufficiali e di Ufficiali Comandanti dei corpi militari sammarinesi.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Deputato alle Milizie Luca Beccari ha espresso viva gratitudine al Generale Lonfernini per l’attività svolta ai vertici delle Istituzioni militari nei sette anni della sua lunga carriera.

A dimostrazione della stima e della riconoscenza per il servizio prestato, la Reggenza ha conferito al Generale Lonfernini la medaglia al merito di prima classe.

Il Generale Carattoni vanta una lunga carriera militare, essendo entrato a far parte della Guardia del Consiglio Grande e Generale nel 1970.

Un simbolico passaggio della sciabola ha sancito idealmente l’inizio del Comando da parte del nuovo Alto Militare Carattoni.

“Cercherò di svolgere questo prestigioso incarico richiamandomi a quel sentimento che mi ispirò 52 anni fa – ha pronunciato in Udienza il Comandante Carattoni - quando entrai nei Corpi militari: l’amore per questa nostra bella e antica terra della libertà”.

I Capitani Reggenti, nella propria allocuzione, hanno sottolineato il valore che i Corpi militari incarnano per il prestigio della Repubblica, per il perpetuarsi delle sue secolari tradizioni, per la salvaguardia e la tutela dell’intera collettività. Hanno infine avuto parole di grande apprezzamento per l’opera svolta dal Generale Lonfernini augurando un proficuo lavoro al nuovo Comandante Superiore delle Milizie.

