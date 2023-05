Segreteria Esteri: grande soddisfazione per il rapporto periodico su San Marino dei relatori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Segreteria Esteri: grande soddisfazione per il rapporto periodico su San Marino dei relatori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Nel corso dell’ultima sessione dei lavori dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, a Strasburgo, cui ha partecipato la delegazione sammarinese, guidata dal Capo delegazione, nonché Vice Presidente dell’APCE, Marco Nicolini, San Marino ha ricevuto ampi elogi per la propria "vasta e impressionante gamma di meccanismi di consultazione istituzionale e strumenti di democrazia diretta". Considerata l'importanza di tali strumenti per il funzionamento delle istituzioni democratiche sammarinesi, l'Assemblea ha esortato le Autorità a continuare "a garantire e, se necessario a rafforzare, l'efficacia dei diversi meccanismi di consultazione e strumenti di democrazia diretta”. L'Assemblea è consapevole dei vantaggi democratici della prossimità e dei “forti legami umani tra l'esecutivo, gli eletti e i cittadini sammarinesi” e se ne felicita. Allo stesso tempo, chiede che San Marino allevii gli effetti di questa vicinanza sul funzionamento del sistema di controlli che potrebbero essere causa di vulnerabilità delle istituzioni democratiche. In seno al Consiglio d’Europa, sempre stante al rapporto, sono inoltre state accolte con grande favore le riforme attuate negli ambiti legislativi e giudiziari, in linea con le raccomandazioni del GRECO.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: