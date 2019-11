Segreteria Esteri: Il Segretario di Stato Nicola Renzi incontra l’Ambasciatore di Svizzera a San Marino

Il Segretario di Stato Nicola Renzi ha incontrato oggi a Palazzo Begni l’Ambasciatore della Confederazione Svizzera, Rita Adam, sul Titano in occasione dell’iniziativa relativa al progetto di cooperazione internazionale “La Cultura del Fare”, presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Nel corso dell’incontro, il Segretario ha colto l’occasione per richiamare l’ottima collaborazione esistente tra i due Paesi che ha ottenuto una sensibile accelerazione anche nel periodo più recente in ambito economico, commerciale e culturale. In particolare, Renzi ha sottolineato l’impulso offerto dalle rispettive diplomazie alla realizzazione dei progetti bilaterali, così come l’ampia collaborazione vigente a livello multilaterale. La visita dell’Ambasciatore Adam, che fa seguito al suo più recente accredito nel 2018, è motivata da un progetto culturale di significativa rilevanza, svolto in stretta collaborazione con il Dipartimento Affari Esteri, l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, l’Ambasciata di Svizzera a Roma, e l’Ambasciata di San Marino in Italia. Sono infatti particolarmente stretti i rapporti tra l’Ateneo sammarinese e la Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale, promossi al fine di favorire scambi di docenti, studenti e buone pratiche nel settore del design industriale; un progetto che ha consentito la realizzazione di mostre itineranti, già realizzatesi a Basilea, a Milano e oggi, appunto, nella Repubblica di San Marino. Nel corso dell’evento di oggi “La Cultura del Fare si racconta…”, che si pone a compimento del progetto, saranno esposti i lavori degli studenti e presentato il percorso di collaborazione internazionale alla presenza delle competenti autorità.

