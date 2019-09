Segreteria Esteri: importanti incontri bilaterali a margine dell’Assemblea Generale

Proseguono gli impegni e gli incontri del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi, da lunedì a New York per partecipare alla sessione annuale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nella giornata di ieri, Renzi ha firmato l’Accordo sullo stabilimento delle relazioni diplomatiche con la Repubblica della Macedonia del Nord con il Collega agli Affari Esteri, Nikola Dimitrov, con il quale si è poi intrattenuto a colloquio. Nella stessa giornata, il Segretario di Stato ha poi incontrato l’Ambasciatore americano, Phillip T. Reeker, Acting Assistant Secretary of European and Eurasian Affairs, con il quale si è svolto un confronto su temi di comune interesse bilaterale e sulla collaborazione nelle organizzazioni internazionali. In serata si è tenuta poi la tradizionale cena di lavoro con i rappresentanti di Andorra e Monaco, con il Ministro degli Affari Esteri ed il Consigliere del Principe del Principato di Monaco, Gilles Tonelli e Anne-Marie Boisbouvier, e con il Capo del Governo ed il Ministro degli Affari Esteri del Principato di Andorra, Xavier Espot Zamora e Maria Ubach Font. La Delegazione sammarinese ha dunque partecipato alla prosecuzione del Dibattito in Assemblea Generale, all'Incontro di alto livello per celebrare la Giornata Internazionale per la totale eliminazione delle armi nucleari e all'evento per il lancio dell’Alleanza per il Multilateralismo. Nei giorni scorsi Renzi ha inoltre partecipato al Ricevimento tenuto dal Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. La Segreteria di Stato informa che nella giornata di domani il Segretario di Stato interverrà in plenaria alle ore 18.00 circa (ora italiana).

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri