Segreteria Esteri, incontri tecnici a Roma

Nella giornata di martedì 9 luglio si sono svolti due importanti incontri tecnici bilaterali presso il Ministero per gli Affari Esteri italiano. Nella mattinata, una delegazione sammarinese composta da rappresentati della Segreteria per gli Affari Esteri, della Segreteria per le Finanze e Bilancio e BCSM ha incontrato una delegazione italiana composta da rappresentati del Ministero per gli Affari Esteri, Ministero per l’Economia e le Finanze e Banca d’Italia per affrontare i temi afferenti il sistema bancario e finanziario sammarinese nell’ottica della futura Associazione all’Ue. Nel pomeriggio si è tenuto inoltre un incontro con una delegazione italiana composta da rappresentanti del Ministero per gli Affari Esteri, Ministero per l’Economia e le Finanze, del Dipartimento Dogane e Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate al fine di approfondire le principali tematiche inerenti il documento di accompagnamento della merce (T2), sempre nel quadro del negoziando Accordo di Associazione all’Ue.

