Segreteria Esteri: incontro annuale con il Corpo Diplomatico e Consolare Sammarinese

Nella sua introduzione, il Responsabile della politica estera ha ringraziato la platea, sottolineandone l'importanza nel suo fondamentale ruolo rappresentativo della Repubblica all'estero. Successivamente, l’incontro ha visto una prima parte dedicata a gli obiettivi, le attività, i risultati e i progetti intrapresi nell'ultimo anno dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, la quale coopera attivamente con il Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese al fine di creare sinergie utili alla Repubblica dal punto di vista economico e imprenditoriale. In seguito, si è lasciato ampio spazio all'aggiornamento sullo stato del negoziato in corso in vista del perfezionamento dell’Accordo di associazione tra l’Unione Europea e San Marino, Monaco e Andorra. Il tema è stato approfondito dal Direttore degli Affari Europei, Luca Brandi, che ha rimarcato il ruolo trainante che la Repubblica ha ricoperto nell'ultimo anno di trattative. Successivamente, il Direttore del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti, ha svolto una relazione incentrata su funzioni, ruoli e servizi del Corpo Diplomatico e Consolare, in particolare sul conferimento delle onorificenze. A conclusione della giornata, i Rappresentanti del Corpo Diplomatico e Consolare sono stati ricevuti in Udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri