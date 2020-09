Segreteria Esteri: incontro con il Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri della Confederazione Svizzera, Ignazio Cassis

Segreteria Esteri: incontro con il Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri della Confederazione Svizzera, Ignazio Cassis.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha accolto nel pomeriggio a Palazzo Begni il Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri della Confederazione Svizzera, Ignazio Cassis, accompagnato da una propria Delegazione, in visita a San Marino che lo vedrà, nella giornata di domani, ricoprire l’alto ruolo di Oratore Ufficiale della Cerimonia di Insediamento dei nuovi Capitani Reggenti. Nell’ambito dell’amichevole e cordiale confronto bilaterale, il primo in assoluto a livello ministeriale, sono state richiamate le proficue collaborazioni, realizzate e in divenire, a livello bilaterale e multilaterale, particolarmente in ambito ONU e OSCE. Altresì sottolineate le comuni esperienze relative ai rispettivi processi di avvicinamento all’Unione europea -da parte sammarinese il percorso di associazione all’Ue insieme ad Andorra e a Monaco- che vedono delle similitudini culturali e per cui ulteriori confronti potranno dimostrarsi proficui. Disponibilità da parte svizzera a portare avanti il discorso sulla facilitazione degli spostamenti per i cittadini sammarinesi, così come a continuare a collaborare in merito alle misure restrittive imposte dalla pandemia, alla luce della necessità sempre più stringente di rafforzare la cooperazione tra Stati, soprattutto a livello multilaterale, d’innanzi a tale fenomeno. A conferma dell’ottimo rapporto, in seguito all’incontro tra i responsabili della politica estera, è intervenuta da parte dei medesimi la firma del Memorandum d’Intesa: un primo passo simbolico a testimonianza delle ottime relazioni bilaterali, che rafforza ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi e che prevede la possibilità di creare nuove forme di collaborazione in ambito economico, commerciale, politico e socio- culturale. “Questo memorandum rappresenta un ulteriore passo avanti nei rapporti bilaterali tra i due Paesi, già forti, su tutti i livelli – ha detto il Segretario di Stato – e siamo felici di poter celebrare tale risultato in Repubblica alla vigilia della Cerimonia di insediamento della Reggenza”. Il Capo del Dipartimento Federale ha poi incontrato una delegazione di Governo composta dal Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi, e il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta, con i quali sono stati richiamati, rispettivamente, i temi relativi alle rispettive deleghe e la volontà di proseguire il confronto. Ampio spazio è stato destinato a ripercorrere il cammino condotto dalla Repubblica nella gestione dell’emergenza sanitaria, sulla base del forte interesse del Ministro svizzero che ha, tra l’altro, espresso il proprio positivo riscontro. Al termine degli incontri con l’Esecutivo, Sua Eccellenza Cassis, è stato ricevuto in Udienza Ufficiale dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani.

c.s. Segreteria di Stato Esteri

I più letti della settimana: