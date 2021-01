Segreteria Esteri: incontro con il Ministro degli Affari Esteri italiano Di Maio e il Sottosegretario Scalfarotto

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, è stato ricevuto oggi alla Farnesina dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana, Luigi Di Maio. L’incontro riconferma il consolidamento delle relazioni bilaterali tra San Marino e Italia, già proficuo anche grazie all’attivazione della Commissione Mista che ha già portato a risultati tangibili, come la firma dell’atto di conferma della capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell’Italia con l’estero a favore della Repubblica di San Marino. Il Ministro di Maio ha richiamato l’ottima collaborazione in atto, confermando la disponibilità da parte italiana a continuare a trattare tutti i dossier aperti sul piano bilaterale, oltre ad auspicare alla futura individuazione di ulteriori ambiti di cooperazione nell’interesse dei cittadini di entrambi i Paesi. Disponibilità ampiamente ribadita anche da parte del Segretario di Stato Beccari, con l’auspicio di affrontare con celerità tutte le questioni ancora in sospeso, a partire dalla collaborazione in ambito finanziario. Nel confronto successivo, guidato dal Sottosegretario Ivan Scalfarotto, le rispettive Delegazioni hanno affrontato i temi relativi all’Accordo sulle frequenze radiotelevisive, al “caso targhe”, così come all’ipotesi di una nuova procedura concordata sulla questione multe. Confermata la prossima Commissione Mista per gli inizi di aprile, nel cui ambito verranno affrontati i temi attinenti, tra gli altri, a multe, confische, rogatorie, vigilanza bancaria e interscambio. Nel frattempo, è stata ribadita la volontà di proseguire il confronto sui temi propri della Commista Mista attraverso l’istituzione di appositi tavoli tecnici, nonché di proseguire i lavori pertinenti ai tavoli già aperti sulla collaborazione in ambito finanziario e sulle radiofrequenze.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

