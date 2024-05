Segreteria Esteri: Indirizzato messaggio augurale per la Festa di indipendenza dello Stato israeliano

In occasione della Festa di Indipendenza di Israele, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa dell’inoltro di un messaggio augurale da parte del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, al Ministro degli Affari Esteri israeliano, Yisrael Katz. “Desidero rinnovare la mia vicinanza e la speranza – ha richiamato il Segretario di Stato Beccari – che gli ostaggi rapiti durante gli orrendi attacchi terroristici perpetrati da Hamas siano immediatamente e incondizionatamente rilasciati e possano tornare alle loro case. La Repubblica di San Marino ha ribadito in più occasioni nelle sedi internazionali la necessità di un impegno corale per raggiungere una pace duratura e sostenibile attraverso un rinnovato processo di pace. Auspichiamo che nelle sedi multilaterali si ristabilisca il dialogo e si cerchi un compromesso per porre fine al conflitto che ha causato la perdita di troppe vite civili”.

cs Segreteria Esteri