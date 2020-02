Segreteria Esteri: informazioni per i sammarinesi in Cina

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri rende nota la possibilità di ricevere il necessario supporto da parte dei funzionari del Dipartimento Affari Esteri ai cittadini sammarinesi che si trovino attualmente in Cina e che stiano riscontrando problematiche relative al rientro in Repubblica dovute alle misure restrittive attuate a causa del nuovo coronavirus (2019-nCoV). I sammarinesi possono viaggiare liberamente in Cina senza bisogno di visto ed è dunque impossibile avere a disposizione dati certi riguardo al numero e all’identità di eventuali connazionali presenti in territorio cinese. In caso di necessità, si prega dunque di segnalare autonomamente e volontariamente la propria presenza in Cina chiamando il numero 0549 882337 o scrivendo all’indirizzo e-mail dipartimentoaffariesteri@pa.sm. Recentemente, inoltre, alcuni Stati hanno modificato le proprie modalità di ingresso e di soggiorno, impendendo ad esempio l’accesso a coloro che abbiano soggiornato o abbiano effettuato un precedente transito in Cina. Per maggiori informazioni e ricevere assistenza sulle modalità di rimpatrio, contattare il Dipartimento Affari Esteri o consultare il sito web della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri