Segreteria Esteri: introduzione dell'autorizzazione elettronica per i viaggi in Regno Unito

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri desiderano informare la cittadinanza circa una prossima modifica dei requisiti di viaggio verso il Regno Unito. Infatti, il Governo britannico sta gradualmente introducendo l’ETA (acronimo di Electronic Travel Authorisation), autorizzazione elettronica obbligatoria per coloro che intendano recarsi nel Paese per turismo, visita a parenti e amici, affari o studio a breve termine. Per quanto riguarda l’ETA, è prevista per soggiorni di breve durata, ivi incluso il transito. Per maggiori informazioni sulla compilazione dell’ETA, si rimanda al seguente sito: https://www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta#who-does- not-need-aneta. Al momento in cui si scrive, lo schema ETA non si applica né ai cittadini dell’Unione europea né ai cittadini sammarinesi. Tuttavia dal 2 aprile 2025 (con la possibilità di fare domanda a partire dal 5 marzo 2025), per i viaggi (anche di mero transito) nel Regno Unito, sarà obbligatorio per i cittadini sammarinesi munirsi di ETA, prima della partenza. Per maggiori informazioni sulle tempistiche e sui Paesi ricompresi nello schema ETA, si rimanda al sito: https://www.gov.uk/guidance/check-when-you-can-get-an-electronic-travel- authorisation-eta Restano tuttavia invariati i requisiti legati al passaporto e all’esenzione al visto; a tal riguardo, l'ingresso nel Regno Unito, incluso per transito aeroportuale, è consentito unicamente ai possessori di passaporto sammarinese avente validità residua per almeno tutto il periodo di permanenza nel Paese. Inoltre, i cittadini sammarinesi che intendano viaggiare nel Regno Unito per turismo e per soggiorni di durata massima di 6 mesi, sono esentati dal visto. Si rammenta altresì che per qualsiasi informazione aggiuntiva riguardante i viaggi da e verso il Regno Unito è possibile rivolgersi al Servizio di “Viaggiare Informati” del Dipartimento Affari Esteri disponibile all’indirizzo email viaggiareinformati@esteri.sm Infine, in merito agli spostamenti da e per l'estero, si raccomanda ai cittadini di contattare preventivamente le compagnie di trasporto prescelte per verificare la presenza di specifici adempimenti previsti dalle stesse che possano condizionare l'imbarco, sia in partenza che in fase di rientro.

cs Segreteria affari Esteri