Segreteria Esteri: John Mazza è il primo ambasciatore di San Marino in Kazakhstan

Dal 3 settembre scorso John Mazza è il primo Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Repubblica del Kazakhstan. Proprio nel giorno dell’anniversario di Fondazione della Repubblica di San Marino, l'Ambasciatore ha presentato le proprie Lettere Credenziali nelle mani del Presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev, con il quale si è poi intrattenuto a colloquio. Al centro dell’incontro bilaterale, il rafforzamento delle relazioni diplomatiche e l’auspicio di una sempre più intensa frequentazione e collaborazione. Nella stessa giornata, l’ambasciatore ha incontrato il Ministro degli Esteri Beibut B. Atamkulov; il cordiale colloquio si è incentrato sul rapporto bilaterale e sulla collaborazione nell’ambito delle Organizzazioni internazionali, richiamando i vari incontri tenutisi a tutt’oggi tra i rappresentanti delle Istituzioni dei rispettivi Paesi, nonché le occasioni di incontro promosse tra operatori economici dei due Paesi. La missione in Kazakhstan del diplomatico sammarinese è stata altresì un’opportunità di incontro con alti rappresentanti istituzionali e di settore, per approfondire temi e promuovere ipotesi di collaborazione in ambito economico, commerciale e finanziario.

Comunicato stampa

Segreteria Affari Esteri