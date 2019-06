Segreteria Esteri: "L’acquis comunitario ora consultabile online"

Da oggi sarà possibile consultarlo direttamente sul sito www.esteri.sm, nella sezione relativa a San Marino e l’Unione Europea. Benché il diritto europeo sia da tempo disponibile sui portali ufficiali dell’Ue, per un’ancora maggiore informazione della popolazione sammarinese, e per rispondere alla richiesta espressa da alcuni cittadini durante le recenti serate pubbliche di aggiornamento sui negoziati, è stato ritenuto utile diffondere la lista dei 25 Annex relativi all’acquis dell’Unione europea pertinenti all’Accordo di associazione. Sul sito sarà inoltre possibile consultare una parte introduttiva che spiega in maniera chiara e sintetica che cosa si intende per acquis comunitario e che cosa esso rappresenta per la Repubblica di San Marino. Si invitano tutti gli interessati a consultare la lista periodicamente, in quanto la stessa verrà opportunamente aggiornata in virtù della natura dinamica del diritto europeo.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri