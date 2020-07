Segreteria Esteri: Liechtenstein dona 20.000 franchi svizzeri a San Marino per l'emergenza Covid

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa circa una nuova manifestazione di solidarietà alla Repubblica da parte di un Paese particolarmente amico, quale il Liechtenstein. Sono infatti stati donati da parte del Governo del Principato 20.000 franchi svizzeri, da utilizzare nel quadro della fase di ripresa dall’emergenza sanitaria, che ha molto provato il sistema sanitario sammarinese. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri desidera esprimere la sua profonda gratitudine per questo ennesimo gesto di vicinanza, in nome della proficua collaborazione e dell’amicizia esistente tra San Marino e Liechtenstein, richiamando le ottime relazioni esistenti a livello bilaterale e multilaterale tra i due piccoli Stati. Come già sottolineato numerose volte, infatti, nonostante la fine dell’emergenza sanitaria in Repubblica, resta fondamentale mantenere quello spirito di cooperazione vissuto durante la pandemia anche per la ripresa economica e sociale di tutta la comunità internazionale.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri