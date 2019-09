Segreteria Esteri: Medaglia commemorativa per il centenario del servizio diplomatico dell'Azerbaigian

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi, ha ricevuto nel pomeriggio a Palazzo Begni direttamente per mano dell'Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaijan, Mammad Ahmadzada, la Medaglia commemorativa per il centenario del servizio diplomatico dell'Azerbaigian quale simbolo di amicizia fra i due Paesi e a sottolineare la fervida collaborazione bilaterale esistente. Nell'ambito della consegna dell'onorificenza l'Ambasciatore ha espresso parole di gratitudine nei confronti della Repubblica di San Marino in considerazione della più recente accelerazione impressa allo sviluppo di relazioni economiche, culturali e commerciali. Nell'ultimo periodo vi è stato un intenso scambio di visite che ha favorito la sigla di accordi e di intese bilaterali mirate all'espansione dei maggiori settori di interesse.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri