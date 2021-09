Segreteria Esteri: messaggio di cordoglio per la scomparsa del Prof. Li Yujun, direttore cinese dell'Istituto Confucio

La Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri prendono atto con profondo sgomento dell’improvvisa scomparsa del Direttore cinese dell’Istituto Confucio, Prof. Li Yujun, con il quale era attiva la collaborazione e l’amicizia, rafforzatesi anche di recente nell’occasione delle celebrazioni del 50^anniversario delle relazioni ufficiali tra San Marino e Cina, per le quali aveva offerto un sensibile contributo. Ci lascia una figura certamente importante nel rafforzamento delle relazioni sino- sammarinesi, per l’alta formazione, l’esperienza acquisita e il desiderio costante di promuovere progetti e iniziative di indiscusso rilievo e valore scientifico. Alla Famiglia del Prof. Yujun in primis, ai Colleghi e ai Collaboratori dell’Istituto Confucio e a tutti coloro che gli erano vicino formuliamo i sentimenti del più sincero cordoglio.

c.s. Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri