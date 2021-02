Segreteria Esteri: Precisazioni sulle notizie in merito all'Ossezia del Sud

In riferimento alle recenti notizie in merito alla nomina di un sedicente rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri della Repubblica dell'Ossezia meridionale nella Repubblica di San Marino, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri intende precisare quanto segue.

La Repubblica di San Marino non riconosce la Repubblica dell’Ossezia del Sud come Stato indipendente e mantiene una posizione di assoluto rispetto per l’integrità territoriale della Repubblica di Georgia. Come la maggior parte dei Paesi e delle Organizzazioni internazionali, San Marino non ha alcuna intenzione di procedere a tale riconoscimento. Tale posizione è costantemente espressa nelle sedi internazionali ed ogni qualvolta se ne evidenzi la necessità o la opportunità.

