Segreteria Esteri presenta pubblicazione "Una comunità accogliente" e la mostra fotografica "Battiti d'ali"

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che nella giornata di mercoledì 28 settembre p.v., presso Palazzo Begni, alle ore 17.00, avrà luogo la presentazione pubblica del progetto editoriale: “Una comunità accogliente. Marzo-Giugno 2022: la risposta della Repubblica di San Marino all’emergenza della guerra in Ucraina”, realizzato per volontà della stessa Segreteria di Stato e del Dipartimento per gli Affari Esteri. La pubblicazione, posta sotto l’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e curata dalla Prof.ssa Meris Monti, ripercorre il progetto di accoglienza promosso in sinergia con le Istituzioni sammarinesi a favore dei cittadini ucraini in Repubblica ed è corredata dalla narrazione dei fatti, da testimonianze e da scatti del fotografo Paolo Crocenzi. Il volume è destinato a documentare un'ulteriore pagina di concreta solidarietà a distanza di ottant’anni dall'accoglienza che San Marino diede a centomila rifugiati. Nell’occasione, a seguire, sarà altresì inaugurata la mostra fotografica “Battiti d’ali. Attraverso lo sguardo dei minori ucraini accolti a San Marino”, realizzata con scatti del fotografo Paolo Crocenzi, di cui si allega il manifesto. La mostra sarà visitabile sino al 28 novembre p.v. La Cittadinanza è invitata a partecipare agli eventi promossi che rientrano nell’ampio progetto di accoglienza.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri