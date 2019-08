Segreteria Esteri: presentata la Va edizione del Corso di Alta Formazione UNIRSM in Processi di Internazionalizzazione

Questo pomeriggio, a Palazzo Begni, è stata presentata la Va edizione del Corso di Alta Formazione UNIRSM in Processi di Internazionalizzazione. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi, il Rettore dell’Università di San Marino, Corrado Petrocelli, e il Presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio, Massimo Ferdinandi, hanno espresso la loro personale soddisfazione per il corso, che rappresenta peraltro un unicum. Infatti, si tratta di un esempio di cooperazione virtuosa tra istituzioni che, nonostante i differenti mandati, si sono interrogate sulle necessità concrete del Paese e sulle migliori strategie da mettere in atto al fine di rimanere all'avanguardia in un contesto sociale e professionale dinamico, nuovo e in via di globalizzazione. Offrire una didattica mirata, che chiarisca i principali concetti legati all’internazionalizzazione e che fornisca gli strumenti e le risorse utili a cittadini, enti e aziende, non poteva che essere una delle prime risposte a tali sfide globali. Come per gli anni precedenti, il corpo docente sarà composto da alti dirigenti di aziende multinazionali, diplomatici e professori universitari, che svilupperanno i loro insegnamenti in 130 ore di lezione presso le aule dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino al World Trade Center, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, a partire dall'8 novembre 2019 per poi concludersi a marzo 2020. Alla fine del corso, sarà possibile sottoporsi a un esame per accedere a due tirocini all'estero presso aziende che operano a livello internazionale, in modo da permettere ai partecipanti di misurarsi in prima persona con le sfide che questo comporta e di mettere in pratica quanto appreso durante il corso. Per l'edizione 2018/2019, uno studente sammarinese si recherà in Vietnam da settembre a dicembre. Tale percorso di formazione rientra tra le attività proposte dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri mirate alla ricerca delle migliori modalità di internazionalizzazione del Paese, che non può prescindere dalla partecipazione delle nuove generazioni. Il programma di studio prevede inoltre la redazione a gruppi di un project work, un piano di internazionalizzazione da redigersi presso selezionate aziende sammarinesi. Il rilascio del diploma sarà esclusivamente subordinato a un monte ore minimo di frequenza e alla presentazione del progetto stesso. Il corso è ad accesso libero, purché si sia in possesso di almeno un diploma di scuola secondaria superiore, e la quota di iscrizione è di 820,00 Euro. Per ulteriori informazioni e la procedura di iscrizione on-line è consultabile il sito web: www.unirsm.sm/corsointernazionale

Comunicato stampa