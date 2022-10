Segreteria Esteri: Presentate le lettere di cinque nuovi ambasciatori

Si è svolta questa mattina, a Palazzo Pubblico, la Cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali agli Ecc.mi Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, di cinque nuovi Ambasciatori accreditati presso la Repubblica di San Marino.

Accolti e introdotti dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, hanno presentato le loro Lettere Credenziali alla Reggenza S.E. Mirta Aurora Granda Averhoff, Ambasciatore della Repubblica di Cuba, S.E. Tserendorj Naratungalag, Ambasciatore di Mongolia, S.E. Gabriela Dancau, Ambasciatore di Romania, S.E. Tsovinar Hambardzumyan, Ambasciatore di Armenia, S.E. Duong Hai Hung, Ambasciatore della Repubblica Socialista del Viet Nam.

Il Segretario di Stato Beccari ha rimarcato alla presenza dei nuovi Plenipotenziari la più ampia disponibilità della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e del Dipartimento a collaborare con gli Stati rappresentati dai nuovi Ambasciatori su tematiche di interesse comune in ambito bilaterale e multilaterale, richiamando le preoccupazioni della comunità internazionale dinnanzi alle sfide di carattere globale che richiedono una sempre più ampia cooperazione tra Stati.

Uno tra i principali temi al centro degli della mattinata è stato il conflitto russo-ucraino in corso ed il forte richiamo alla necessità di una risoluzione politico diplomatica che possa condurre verso un auspicato processo di pace.

A termine della cerimonia, i nuovi Ambasciatori hanno firmato il Libro degli Ospiti Illustri.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri