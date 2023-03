Segreteria Esteri; prima riunione al ministero degli Esteri italiano della Commissione mista italo-sammarinese

Si è riunita oggi alla Farnesina la Commissione mista italo-sammarinese, come convenuto nell’ambito dell’incontro tra il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ed il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, avvenuta lo scorso 27 febbraio a Roma. La delegazione italiana era presieduta dal Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, e composta da alti funzionari dei Ministeri afferenti le tematiche discusse mentre, per la parte sammarinese, la delegazione era guidata dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per le Finanze, Luca Beccari e Marco Gatti, da funzionari diplomatici e tecnici del Dipartimento Affari Esteri, Finanze, Interni e Giustizia. Al tavolo misto, si sono discussi i dossier attualmente aperti e per i quali nell’ambito dell’incontro politico del 27 febbraio scorso, vi era stata un’ampia disponibilità a trovarne utili soluzioni. Su tali dossier vi è stata la più ampia volontà di collaborare, attraverso l’attivazione di specifici tavoli tecnici dedicati sui singoli argomenti, quali la questione della riscossione delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la questione del Noleggio con conducente (NCC), la questione delle intercettazioni, Aeroporto Internazionale Rimini San Marino, DTA, cumulo pensione, ricostruzione e progressione di carriera dei dipendenti pubblici. In un clima di confronto assolutamente costruttivo si è pertanto concordato di dar seguito a questa prima riunione della Commissione mista con altro appuntamento da prevedersi nel corso dell’anno tenendo presente che l’approfondimento tecnico sarà la conseguenza di un imput politico già avvenuto e concordato. “Questo primo incontro della Commissione mista – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari- ci ha visti comunemente incamminati verso la soluzione dei dossier aperti e l’individuazione di percorsi nuovi di collaborazione. Sono assolutamente soddisfatto per i tempi record con cui è stata convocata dall’incontro che ho avuto con il Ministro Tajani e per il clima di disponibilità al confronto e di concreta apertura a cooperare in maniera sempre più stringente in ambito economico-finanziario, giuridico e sociale. Registro con altrettanta soddisfazione anche la volontà di creare tavoli specifici su argomenti che richiedono ulteriori approfondimenti.”

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri