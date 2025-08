Segreteria Esteri: Repubblica di San Marino e provincia di Rimini insieme nella collaborazione territoriale

È stato avviato il percorso istituzionale che porterà San Marino e le Autorità provinciali riminesi a costituire un Gruppo Europeo di Cooperazione territoriale (GECT), un organismo che ha lo scopo di agevolare e promuovere la cooperazione territoriale, con il cofinanziamento della Commissione Europea.

Si tratta di un progetto fortemente voluto dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e dal Governo sammarinese e dalle Autorità provinciali romagnole e con il supporto della Regione Emilia-Romagna. Sarà il primo GECT tra un rappresentante di un Paese membro della Ue e uno non membro. L’iniziativa congiunta è denominata “Terre di accoglienza e libertà” e si prefigge di rafforzare la collaborazione fra le Parti in settori quali la mobilità sostenibile, lo sviluppo del sistema aeroportuale, lo sviluppo economico, la cooperazione nella sfera universitaria, della ricerca, con approfondimenti in materia di turismo, promozione della cultura, dello sport e delle pari opportunità.

“Sono particolarmente soddisfatto che un progetto di ampio respiro possa concretamente attivarsi tra San Marino e la Provincia di Rimini, con un forte coinvolgimento delle istituzioni comunitarie europee. – ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari – Già da tempo San Marino collabora strettamente con la Regione limitrofa e l’ampliamento delle sfere d’interesse attraverso la Provincia riminese, che dovranno essere condivise e avallate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri coinvolti, rappresenta una conferma del percorso di sempre maggior integrazione europea e, al contempo, l’interesse dell’amica Nazione Italiana a superare il concetto, in termini progettuali, dei confini esistenti e di favorire lo sviluppo delle rispettive territorialità”.



