Segreteria Esteri: riunione tripartita di coordinamento fra le delegazioni di Andorra, Monaco e San Marino.

Si è tenuta nel Principato di Monaco, dal 5 al 6 dicembre, la consueta riunione tripartita di coordinamento fra le delegazioni di Andorra, Monaco e San Marino in vista delle prossime sessioni del negoziato per un Accordo di associazione con l’Unione europea. La delegazione sammarinese, guidata dal Capo negoziatore e Capo Missione presso l’Unione europea, Antonella Benedettini, comprendeva l’Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso il Principato di Monaco, Giovanni Luca Ghiotti, e il Direttore degli Affari Europei, Luca Brandi. L’incontro ha rappresentato anche un’occasione di scambio sull’attualità politica e sugli argomenti di interesse comune. Le delegazioni si sono quindi confrontate, in pieno spirito di collaborazione, sulle principali tematiche del negoziato in corso e sugli aspetti maggiormente sensibili, presentando le rispettive posizioni, al fine di identificare similitudini e differenze nei rispettivi approcci negoziali e pervenire, laddove possibile, a posizioni comuni in vista di un’azione congiunta nei confronti della controparte europea. Durante la riunione sono anche state valutate ulteriori modalità di rafforzamento della collaborazione con i Paesi membri nell’ottica negoziale. Al termine dei lavori, le delegazioni dei tre Stati hanno inoltre incontrato il Ministro di Stato del Principato di Monaco, Pierre Dartout, per uno scambio di vedute a livello politico e sul negoziato in corso.

