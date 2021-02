Segreteria Esteri: San Marino e Andorra concludono il negoziato per una convenzione per l’eliminazione delle doppie imposizioni fiscali

Segreteria Esteri: San Marino e Andorra concludono il negoziato per una convenzione per l’eliminazione delle doppie imposizioni fiscali.

Il 25 febbraio 2021 si sono conclusi i negoziati fra una delegazione sammarinese e la controparte andorrana per una Convenzione per evitare le doppie Imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. Al termine dell’incontro virtuale i due capi delegazione, il Direttore degli Affari Economici del Dipartimento Affari Esteri della Repubblica di San Marino Dario Galassi e il Segretario di Stato per le Questioni Finanziarie Internazionali di Andorra Marc Ballestà hanno infatti proceduto alla parafatura del testo.

San Marino e Andorra daranno ora avvio alle procedure interne volte all’autorizzazione alla firma della Convenzione e alla sua successiva approvazione e ratifica da parte dei rispettivi Parlamenti. Al completamento di dette procedure, sarà determinata la data dell’entrata in vigore della Convenzione.

Si tratta del venticinquesimo accordo contro le doppie imposizioni per la Repubblica; la lista completa delle intese è disponibile sul sito della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Ad eccezione del DTA con la Repubblica Ceca, firmato meno di un mese fa, tutti gli altri 23 accordi sono in vigore.

I DTA sono strumenti fondamentali per la diversificazione dell’economia sammarinese e l’attrazione di investimenti esteri, rappresentando al contempo un importante tassello del processo di trasparenza e di cooperazione internazionale.

[Banner_Google_ADS]



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri





I più letti della settimana: