Segreteria Esteri: San Marino vicina all'Albania per il recente sisma.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri esprime cordoglio e solidarietà per il terremoto che la notte scorsa ha colpito l'Albania. Nella mattinata il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi, ha indirizzato al Collega Ministro degli Affari Esteri albanese un accorato messaggio di cordoglio per il forte sisma che nella notte ha colpito al cuore l’Albania, provocando vittime, feriti e danni incalcolabili, confermando la più stretta vicinanza delle Istituzioni della Repubblica di San Marino e sua personale. “Sono consapevole dell’angoscia di queste ore - riporta il messaggio del Segretario di Stato- e della forte preoccupazione per una escalation in termini di perdite di vite umane e per le inevitabili conseguenze, morali e materiali. Nell'unirmi all'unanime cordoglio dei Paesi amici voglia accogliere, Signor Ministro e Caro Collega, l’auspicio di un rapido ristabilimento di condizioni di serenità in capo alla Sua popolazione, nei cui confronti San Marino è ancor più oggi fraternamente solidale”. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri conferma di essere in stretto contatto con le Autorità albanesi anche per il tramite dei propri canali diplomatici.

