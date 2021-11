Segreteria Esteri: scomparsa dell'Ambasciatore e Commissario Generale Expo Mauro Maiani

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri Esteri con profondo dolore e sconcerto rende nota l’improvvisa e prematura scomparsa di Mauro Maiani, Ambasciatore presso il Portogallo e gli Emirati Arabi Uniti, Commissario Generale Expo e abile servitore dello Stato. La notizia del decesso avvenuto a Dubai nel corso della sua permanenza in occasione dell’Esposizione Universale, ha lasciato attoniti il mondo delle Istituzioni, tutti i colleghi che hanno collaborato in decenni di suo onorato servizio, e la comunità intera che, a vario titolo, conoscevano ed apprezzavano la sua abile azione pubblica ed istituzionale. Diplomatico all’interno del Dipartimento Affari Esteri, per anni è stato distaccato in altri settori della Pubblica Amministrazione per seguire iniziative di largo respiro con impatto sul sistema turistico e promozionale. La Segreteria di Stato ne richiama, a titolo non esaustivo, la personalità versatile e dinamica, il suo ruolo di responsabile delle comunità dei sammarinesi all’estero, essendo lui stesso un cittadino vissuto per lungo tempo fuori dai confini nazionali e la sua propensione alla promozione internazionale della Repubblica. Già Ambasciatore in Portogallo ed Emirati Arabi Uniti e presso l’OMT, Mauro Maiani lascia un vuoto enorme, un ricordo indelebile in tutti i colleghi della Segreteria di Stato e del Dipartimento Affari Esteri e un senso di profonda tristezza nella constatazione che stava affrontando una delle esperienze a lui più care, rappresentata proprio dal coordinamento della presenza sammarinese all’Expo; un’esperienza ed un ruolo che aveva già ricoperto nelle precedenti tre edizioni con indiscusso successo personale e istituzionale. La Segreteria di Stato si unisce al dolore dei familiari, ed in particolare dell’amato padre e di tutti coloro che hanno vissuto accanto ad un personaggio che lascerà traccia nel percorso di progressiva affermazione della Repubblica di San Marino all’estero. "la notizia sconvolgente dell’improvvisa scomparsa di Mauro Maiani mi provoca dolore e una profonda tristezza. Siamo alla vigilia di una significativa trasferta al più alto livello istituzionale qui a Glasgow che non può non essere segnata e turbata dalla perdita di un alto rappresentante dello stato sammarinese, anch'egli in servizio per promuovere la migliore immagine del nostro paese a livello globale. A nome di tutto il Governo, desidero unirmi al dolore dell’amato padre e rievocarne le indiscusse doti di abile diplomatico", ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. Con i sentimenti del più profondo cordoglio.

c.s. Dipartimento Affari Esteri

