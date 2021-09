Segreteria Esteri: Scomparso Giovanni Galassi, già ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Santa Sede

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e l’Ambasciata della Repubblica di San Marino presso la Santa Sede partecipano con commozione alla scomparsa del prof. Giovanni Galassi, già Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Santa Sede, professionista noto, stimato nel panorama nazionale e internazionale.

Il professor Galassi, medico chirurgo e accademico affermato, ha ricoperto per oltre 20 anni l’incarico di Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Santa Sede; ruolo che gli ha favorito lo svolgimento dell’alto incarico di Decano per numerosi anni, conquistando stima e considerazione istituzionale e personale, confermate anche dai vertici della Santa Sede e dal Corpo Diplomatico succedutosi nel tempo.

La Segreteria di Stato e l’Ambasciata rimarcano convintamente l’esempio fulgido che il professor Galassi ha offerto alle Istituzioni della Repubblica e ai suoi cittadini nello svolgimento degli incarichi istituzionali e professionali, caratterizzati da una passione incondizionata e da un’intelligenza politico-diplomatica all’altezza dei ruoli ricoperti.

Nell’esprimere profonda vicinanza alla Famiglia e a tutti coloro che hanno vissuto al suo fianco, la Segreteria di Stato e l’Ambasciata si uniscono all’unanime cordoglio, nella certezza che sarà conservata memoria indelebile di una figura che ha conferito alto onore alla Repubblica di San Marino.









Comunicato stampa

Segreteria Affari Esteri