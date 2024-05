Segreteria Esteri: settimana di appuntamenti in merito all'Accordo di Associazione con l'Unione Europea

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, nel richiamare il significato della odierna “Giornata dell’Europa”, da atto di una settimana particolarmente intensa in merito agli sviluppi dell’Accordo di Associazione e agli appuntamenti ad esso dedicati. Nella giornata di ieri, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, nell’ambito della conferenza stampa del Congresso di Stato, ha ripercorso i momenti salienti dell’incontro svoltosi martedì scorso a Bruxelles, alla presenza del Vicepresidente Esecutivo della Commissione europea, Maroš Šefčovič, e del Capo del Governo di Andorra, Xavier Espot, che ha rappresentato un’importante occasione per un confronto politico sullo stato di avanzamento dell’Accordo di Associazione. Il Segretario di Stato Beccari ha richiamato la possibilità di una sua firma nel prossimo autunno, dovendo attendere verosimilmente l’anno nuovo per l’entrata in vigore, seppur con provvisoria esecutorietà. Beccari ha inoltre anticipato che la diffusione del testo dell’Accordo in lingua italiana sarà disponibile a breve, preliminarmente l’Accordo quadro e la proposta di decisione, seguiti poi dai singoli Allegati. “Il negoziato per l’Accordo di Associazione e la sua conclusione – ha ribadito il Segretario Beccari – manifestano sicuramente il momento più alto di discussione tra San Marino e l’Unione europea in ottica di prospettiva.” A margine della conferenza stampa, alla presenza anche del Segretario di Stato per il Lavoro, Teodoro Lonfernini, si è affrontato il tema dell’emittente radiotelevisiva San Marino RTV. A tal riguardo, il Segretario di Stato Beccari ha esposto il raggiungimento di un equilibrio di intenti, ottenendo una sorta di patto di stabilità per un prossimo futuro della San Marino RTV, considerando anche l’evoluzione del settore nei tempi attuali. In serata il Segretario di Stato Beccari è stato ospite ad una puntata del programma di San Marino RTV “Viceversa”, inerente l’Associazione con l’Unione europea, durante la quale ha esposto le numerose potenzialità insite nell’Accordo medesimo. Realizzato al riguardo un focus su temi specifici, quali i benefici in materia di diritti dei lavoratori, l’ambito pensionistico, e le ricostruzioni di carriera, nonché la possibilità di reclutare professionalità specifiche, così come gli sviluppi relativi all’obbligo del documento amministrativo T2. Nella mattinata odierna, intervenendo all’evento tenutosi al Centro Congressi Kursaal dal titolo “Navigando verso l’Europa”, il Segretario di Stato Beccari, illustrando il percorso che condurrà al perfezionamento dell’Accordo di Associazione, ha ribadito quanto nel settore dei trasporti, di cui al tema dell’evento, San Marino avrà l’opportunità di un allineamento all’acquis nell’arco dei prossimi 5 anni, escludendo le politiche di controllo delle autorità portuali, della navigazione fluviale e nei laghi.

