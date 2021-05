Segreteria Esteri: Si rafforza la collaborazione tra la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra

Si è svolta oggi a San Marino la Visita ufficiale del Capo del Governo del Principato di Andorra, Xavier Espot Zamora, accompagnato da un’alta delegazione politico-diplomatica. La Repubblica intrattiene con il Principato relazioni particolarmente fervide anche in virtù del comune percorso condotto per addivenire ad un Accordo di associazione con l’Unione europea, che ha consentito di rafforzare il dialogo e il confronto a tutti i livelli.

La visita del Capo del Governo testimonia pertanto un ulteriore passo in avanti nella volontà di rafforzare la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale.

Ad accogliere l’Ospite a Palazzo Begni il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, con il quale si è svolto un primo confronto sui temi salienti del rapporto bilaterale.

Nella stessa sede sono stati successivamente sottoscritti tre importanti Accordi; il Memorandum d’Intesa di amicizia e cooperazione generale, il Protocollo nel settore della Sanità, medicinali e dispositivi medici e la Convenzione per eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. A siglare le intese, i Segretario di Stato competenti per materia e, da parte andorrana, il Capo del Governo e il Ministro delle Finanze.

La visita ha consentito un articolato confronto sui temi propri delle intese siglate alla presenza delle delegazioni tecniche per materia e all’essere Paesi con caratteristiche comuni in un ambito regionale europeo, che richiede risorse e strumenti adeguati per affrontare le sfide del mercato unico.

A tal riguardo si è condivisa l’opportunità di elaborare strategie comuni in seno alle principali istituzioni comunitarie.

Un focus particolare è stato dedicato all’emergenza sanitaria rappresentando le rispettive posizioni e la necessità di rapportarsi ad istituzioni sovranazionali per accedere al pieno riconoscimento delle vaccinazioni eseguite e per consentire la conseguente mobilità dei cittadini.

Tra gli omologhi Ministri delle Finanze sono state esplorate collaborazioni volte a stringere una sempre più proficua collaborazione economico-finanziaria.

La volontà delle due parti è di istituire gruppi di lavoro composti da delegazioni tecniche che possano riunirsi vicendevolmente ad Andorra e a San Marino sui vari temi di comune interesse, a partire dalla comune riconversione economica e per trovare intese favorevoli allo sviluppo economico, turistico e commerciale.

La Delegazione andorrana è stata poi ricevuta in Udienza a Palazzo Pubblico dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Giancarlo Venturini e Marco Nicolini; nella stessa sede è avvenuto inoltre il conferimento delle Onorificenze in capo ai due rappresentanti governativi del Principato.









Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri