Segreteria Esteri. Verso la fine dei soggiorni culturali 2022: udienza con gli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

I Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli hanno accolto oggi in Udienza Ufficiale i partecipanti alla 40^edizione dei Soggiorni Culturali, da oltre due settimane in corso presso le aule dell’Università di San Marino. Presentati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, gli oltre 30 giovani sammarinesi provenienti dagli Stati Uniti, dall’Argentina e dalla Francia hanno ricevuto il plauso delle più alte Istituzioni e l’incoraggiamento a mantenere vivo e prolifico il rapporto che li unisce alla Terra d’origine. “Durante le tre settimane di permanenza, - ha sottolineato il Segretario di Stato Beccari-, i giovani concittadini hanno preso parte a un denso programma di lezioni e attività, con lo scopo di far conoscere non solo la storia, la cultura, le tradizioni della Repubblica di San Marino e il suo territorio, ma anche le istituzioni e i principi ispiratori della politica estera sammarinese. Si tratta di una conoscenza necessaria e importante che completa quel meraviglioso patrimonio culturale fatto di testimonianze orali e racconti a loro trasmesso dai nonni o dalle precedenti generazioni. Patrimonio che ha certamente permesso di instaurare un legame forte con la Repubblica”. “Con soddisfazione- ha proseguito Beccari- sottolineo come, già in passato, coloro che avevano preso parte alle precedenti edizioni dei Soggiorni Culturali abbiano poi avuto ruoli attivi nelle Comunità dei sammarinesi all’estero, fino al raggiungimento dell’incarico di presidente, o di ruoli di particolare rilievo nell’ambito della rappresentanza ufficiale di San Marino all’estero”. La Reggenza si è soffermata sul significato di questa iniziativa culturale “frutto di una sinergica collaborazione con le nostre Comunità residenti all’estero” - si apprende dall’allocuzione pronunciata dai Capitani Reggenti – “da sempre elemento di fondamentale raccordo tra le Istituzioni sammarinesi e i concittadini fuori confine”. “Alle Comunità va il plauso di aver tenacemente difeso le due iniziative fondanti il rapporto che lega i concittadini fuori e dentro confine, rappresentate, appunto, dalla Consulta dei Cittadini all’estero e dai Soggiorni culturali; sono questi due strumenti fondamentali per mantener vivo il legame tra le due componenti della nostra Cittadinanza, per accogliere istanze, proposte, rimostranze e suggerimenti e per una conduzione della “cosa pubblica” sempre e comunque ancorata ai valori che ci hanno fatto grandi e rispettati agli occhi del mondo”. Si rammenta che ai giovani sammarinesi, nell’ambito della loro permanenza estiva sul Titano, che si è rinnovata dopo uno stacco di due anni dovuto alla pandemia, è stata offerta una formazione di carattere storico, linguistico, istituzionale, economico e turistico, facendo sì che alternassero lezioni teoriche ed esperienze dirette nei settori della tradizione enogastronomica e del territorio della Repubblica. I giovani concittadini, prima di lasciare San Marino, riceveranno degli attestati di partecipazione e di merito. Una giornata densa di incontri istituzionali, tra i quali in mattinata il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha ricevuto a Palazzo Begni la visita di congedo dell’Ambasciatore di Slovenia Tomaž Kunstelj e l’Ambasciatore israeliano Dror Eydar entrambi accreditati in Repubblica. Con l’Ambasciatore Eydar sono state ripercorse le collaborazioni più recenti sfociate nella prima visita ufficiale che il Segretario di Stato ha compiuto in Israele nel novembre 2021 All’Alto Plenipotenziario è stata inoltre conferita l’Onorificenza di Cavaliere Grande Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, a fronte della sensibile accelerazione impressa alla collaborazione bilaterale nel periodo più recente.

