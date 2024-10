Segreteria Esteri: "Visita a San Marino del Gruppo Efta del Consiglio dell’Unione Europea"

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha dato avvio in mattinata alla visita di studio a San Marino della Delegazione del Gruppo EFTA del Consiglio dell’Unione europea, composta dai Rappresentanti diplomatici dei Paesi Membri dell’Unione Europea, accompagnati da alcuni funzionari del Servizio Europeo per l’Azione Esterna e del Segretariato della Commissione europea e del Consiglio Ue. La riunione inziale, moderata dall’Ambasciatore designato di San Marino presso l’Unione europea, Eros Gasperoni, ha visto presente una Rappresentanza del Congresso di Stato formata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, Marco Gatti, dal Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini e dal Segretario di Stato per l’Industria, Rossano Fabbri. Nel suo discorso di apertura, il Segretario di Stato Beccari ha esaminato le numerose opportunità che potranno derivare dall’entrata in vigore dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea, che garantirà a cittadini e imprese sammarinesi il pieno accesso al mercato unico europeo e una cooperazione avanzata in molteplici settori, a condizioni equivalenti con gli Stati membri. Beccari ha inoltre richiamato i principali cambiamenti che, a livello nazionale e internazionale, sono avvenuti nel corso degli ultimi anni, analizzando l’approccio sammarinese dal punto di vista politico, economico e sociale; con l’Accordo di Associazione, cambieranno i volumi della cooperazione e la sua multidisciplinarietà, ricomprendendo numerosi settori che al momento sono esclusi dalle vigenti intese con l’Unione europea. Si tratta della terza visita che il Gruppo EFTA effettua a San Marino; la prima, avvenuta nel 2012, in una fase di analisi di maggiore integrazione europea, e la seconda nel 2019. L’attuale incontro si inserisce in un momento storico importante per lo sviluppo delle relazioni con l’Unione europea ed è volto a esaminare le posizioni sammarinesi e le conseguenze legate all’Accordo stesso. “La conclusione di questo negoziato, avvenuta a dicembre dello scorso anno, rappresenta senza dubbio una pietra miliare nelle relazioni politiche, diplomatiche e commerciali di San Marino con l’Ue - ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari - e costituisce il coronamento di un virtuoso percorso intrapreso nel massimo spirito di cooperazione. La prossima vera sfida sarà l’implementazione concreta dell’Accordo, tenendo tuttavia in debita considerazione che San Marino non parte da una condizione di completa terzietà nelle relazioni con gli Stati membri dell’Ue.” Il Gruppo EFTA ha inoltre incontrato nella mattinata alcuni membri della Commissione Parlamentare Permanente Affari Esteri e dedicherà l’intera giornata a colloqui con le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, Banca Centrale della Repubblica di San Marino, l’Agenzia di Informazione Finanziaria, l’Associazione Bancaria Sammarinese e l’Agenzia per lo Sviluppo – Camera di Commercio. Nella giornata di domani, il Gruppo EFTA verrà ricevuto in Udienza Pubblica dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Francesca Civerchia e S.E. Dalibor Riccardi.

