Segreteria Esteri: "Visita in Repubblica del Presidente e del Vice Presidente della Commissione per gli Affari Esteri del Parlamento Europeo".

Sono stati ricevuti oggi a Palazzo Begni dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari il Presidente e la Vice Presidente della Commissione per gli Affari Esteri del Parlamento Europeo, David Mcallister e Zeliana Zovko, in visita sul Titano e che domani incontreranno i Membri della Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri. Già un anno fa, la Vice Presidente Zovko era stata in visita a San Marino per esprimere l’appoggio e la condivisione del percorso in atto tra la Repubblica e l’Unione europea in vista del perfezionamento dell’Accordo di Associazione. Oggi la delegazione di europarlamentari conferma la vicinanza e il sostegno convinto, in una fase in cui il negoziato in corso è particolarmente serrato, in prossimità della definizione dell’Accordo medesimo. Da entrambi gli Ospiti è pervenuto un forte incoraggiamento a lavorare con determinazione per un obiettivo che inciderà positivamente sull’economia sammarinese, favorendo una integrazione nel mercato unico vantaggiosa e rispettosa delle peculiarità della Repubblica. Il Segretario di Stato Beccari ha richiamato l’utilità di poter confidare sulla serie di collaborazioni e di amicizie all’interno delle Istituzioni europee, sottolineando il valore delle buone relazioni in atto, a livello bilaterale e multilaterale e che giocano un ruolo dirimente nel sostenere e avvalorare la determinazione sammarinese di pervenire alla maggiore integrazione europea. “Sono importanti le forme di dialogo e di confronto aperto anche con la dimensione europarlamentare, - ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari – che ci offre l’opportunità di condividere il percorso democratico delle nostre istituzioni, in rapporto al nuovo status che andremo ad assumere nei confronti dell’Unione europea ed anche dinnanzi agli scenari globali, che richiedono un’ampia cooperazione fra Stati. Abbiamo accolto con soddisfazione la presenza in Repubblica degli europarlamentari, che seguono il cammino di San Marino anche attraverso la comune appartenenza al Partito Popolare Europeo”. Al termine dell’incontro a Palazzo Begni, gli Ospiti sono stati accompagnati a Palazzo Pubblico per l’Udienza ufficiale concessa Loro dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina.

