Segreteria Esteri: XIII anniversario di San Marino nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si associa convintamente alle iniziative destinate a celebrare il XIII anniversario dell’ingresso di San Marino nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Nel rievocare l’intenso lavoro politico-diplomatico che condusse alla data memorabile del 7 luglio 2008 il Segretario di Stato per gli Affari Esteri desidera richiamare il significato di una sfida che sembrava impossibile e che si è vinta grazie all’unicità, alla peculiarità e al valore intangibile della tradizione storico-istituzionale dell’antica Repubblica del Titano che ancor oggi vive e si consolida nella sua società.

“Mi associo con sincero orgoglio a questa celebrazione ricca di contenuti, - ha affermato il Segretario di Stato Luca Beccari - che richiama i profondi valori identitari propri di una Città Stato unica, libera e democratica con caratteristiche universalmente riconosciute.

A distanza di 13 anni, l’aver ottenuto l’importante riconoscimento, oltre ad essere motivo di orgoglio per tutti i sammarinesi, conferisce un‘ulteriore affermazione in ambito internazionale, offrendo un indiscutibile valore aggiunto al patrimonio storico, paesaggistico e culturale della nostra stimata Repubblica”.









Comunicato stampa

Segreteria di Stato Affari Esteri