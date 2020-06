Segreteria Esteri: Young Professionals Programme (YPP)

La Segreteria di Stato agli Affari Esteri informa i giovani cittadini sammarinesi della possibilità di partecipare al concorso “Young Professionals Programme (YPP)”, indetto dalle Nazioni Unite.

Il concorso consente di accedere ai gradi iniziali della carriera all’interno del Segretariato ONU. Le domande saranno accettate a partire da agosto 2020 attraverso le piattaforme online careers.un.org e inspira.un.org. Si rivolge ai giovani sammarinesi di età non superiore ai 32 anni con un’ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese, in possesso di una laurea triennale o equivalente relativa a una delle discipline d’esame seguenti:

1) Management e amministrazione;

2) Comunicazione globale;

3) Affari politici e diritti umani.

Il Segretariato opererà una prima selezione delle domande sulla base di nazionalità, età, curriculum vitae e conoscenza della lingua.

Il numero di candidati che verranno assunti non è predefinito. I candidati che supereranno entrambe le prove, scritta e orale, verranno inseriti in una lista dalla quale l'Organizzazione attingerà in relazione a esigenze di organico e saranno impiegati, per un periodo iniziale di due anni, al Segretariato o presso le altre sedi delle Nazioni Unite (P-1/P-2).

Per maggiori informazioni:

Pagina YPP sul portale UN Careers Portal - https://careers.un.org/ypp

UN Careers social media:

facebook.com/un.careers

twitter.com/un_careers

Oppure contattare i seguenti indirizzi: ypp-exams@un.org o talentoutreach@un.org.

