Segreteria Finanze: archiviazione del procedimento "Varano" e assoluzione di tutti i soggetti coinvolti

Il Governo esprime una sincera soddisfazione per l'archiviazione del procedimento noto come "Varano" da parte del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Forlì. Tale decisione ha portato alla definitiva assoluzione di tutti i soggetti coinvolti, stabilendo che "il fatto non costituisce reato" in merito alle presunte accuse di riciclaggio tra Italia e San Marino. Dopo un lungo periodo di indagini e incertezze, è stata finalmente confermata la piena legalità e correttezza delle operazioni effettuate da Cassa di Risparmio S.p.A. Inoltre, la sentenza ha riconosciuto la conformità delle pratiche agli standard e alle consuetudini operative consolidate nel tempo tra gli istituti di credito sammarinesi e quelli italiani. Il Governo continua a sostenere la legalità e la trasparenza nel sistema finanziario, promuovendo la collaborazione tra le istituzioni sammarinesi e italiane, nel rispetto delle normative vigenti.

c.s. Segreteria di Stato Finanze e Bilancio