Segreteria Finanze: contatti per riavviare i tavoli tecnici con l’Amministrazione Finanziaria della Repubblica Italiana.

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e i Trasporti comunica che in data odierna sono stati attivati i contatti con l’Amministrazione Finanziaria della Repubblica Italiana, per riavviare i tavoli tecnici inerenti molteplici tematiche di comune interesse, che rientrano nella più ampia materia riguardante i rapporti di interscambio italo-sammarinese.

