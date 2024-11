Segreteria Finanze: L’agenzia di rating “Morningstar DBRS” ha pubblicato il report che conferma il rating per la Repubblica di San Marino a BBB- Pubblicato nella serata di venerdì 15 novembre 2024.

La valutazione di Morningstar DBRS sulla situazione economica di San Marino indica una tendenza stabile, segnalando che i rischi associati ai rating del Paese sono in equilibrio. Di seguito, vengono sintetizzati i punti chiave relativi all'analisi:

1. Strategia di Bilancio Prudente: Si prevede che il nuovo governo continui a perseguire una strategia di bilancio prudente, che dovrebbe contribuire a una riduzione del rapporto debito pubblico/PIL nei prossimi anni. Nonostante un aumento dei costi degli interessi, il disavanzo di bilancio dovrebbe rimanere contenuto, stimato all'1,0% del PIL nel 2024 e all'1,3% nel 2025.

2. Riforma Fiscale: È prevista l'attuazione di una riforma fiscale che rappresenterebbe un'importante opportunità per migliorare i conti pubblici nel medio termine. Ciò potrebbe facilitare la gestione delle finanze e contribuire a stabilizzare il debito.

3. Rimborso del Debito: I rimborsi del debito del settore pubblico, che rappresentano circa il 17% del PIL, potrebbero rimanere elevati nel 2027. Tuttavia, si prevede un approccio proattivo da parte del governo per ridurre il rischio di roll-over.

4. Rischi di Sopravvenienze Passive: Anche se i rischi di sopravvenienze passive potrebbero influenzare negativamente i conti pubblici, vi è una significativa riduzione del rapporto di Non Performing Loans (NPL) nel settore bancario, che dovrebbe continuare nel tempo.

5. Aspetti Positivi: I rating di San Marino beneficiano di un reddito pro-capite relativamente elevato, di una posizione patrimoniale netta favorevole e di attivi significativi delle banche. Un sistema politico stabile sostiene anche il processo decisionale.

In sintesi, ci sono sfide significative da affrontare ma le prospettive di San Marino appaiono gestibili, grazie a politiche fiscali prudenti e a miglioramenti nel settore bancario, che potrebbero rafforzare ulteriormente la stabilità economica nel tempo.

