Segreteria Finanze: La Repubblica di San Marino confermata ai massimi livelli di conformità agli standard internazionali Il riconoscimento dal Forum Mondiale dell’OCSE sulla trasparenza

Segreteria Finanze: La Repubblica di San Marino confermata ai massimi livelli di conformità agli standard internazionali.

Il Global Forum Annual Report 2020 Tax Transparency and Exchange of Information in Times of COVID-191, pubblicato recentemente dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), evidenzia il raggiungimento da parte della Repubblica di San Marino del livello più elevato di rating nelle valutazioni periodiche da parte degli organismi di valutazione.

In particolare, per quanto riguarda la collaborazione amministrativa internazionale (Exchange of information on request) il rating è “COMPLIANT” ossia il massimo riconoscimento, risultato ottenuto da 14 paesi su oltre 80 ad oggi esaminati.

Per quanto attiene lo scambio di informazioni finanziarie (Automatic exchange of information, San Marino si conferma fra i 54 paesi la cui legislazione è considerata “IN PLACE” ovvero senza rilievi2.

Il documento è stato recentemente approvato durante il Forum Mondiale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni ai fini fiscali (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), quest’anno tenutosi dal 9 all’11 dicembre via web e cui hanno partecipato i rappresentanti di 140 paesi e di 10 organizzazioni internazionali.

San Marino era rappresentata dai vertici dell’Ufficio Centrale di Collegamento, struttura deputata in territorio alla implementazione degli accordi internazionali in materia di assistenza amministrativa e fiscale.

Un risultato che conferma come la Repubblica di San Marino abbia oggi conquistato una posizione stabile nel quadro della trasparenza, condizione essenziale per la piena operatività nel contesto europeo ed internazionale.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Finanze e Bilancio

I più letti della settimana: