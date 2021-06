Segreteria Finanze: lunedì 7 giugno l'accredito dei ristori agli operatori economici

Segreteria Finanze: lunedì 7 giugno l'accredito dei ristori agli operatori economici.

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio rende noto che lunedì 7 giugno p.v. saranno accreditate le somme di denaro di cui alla lettera h), comma 1 dell’articolo 1 del Decreto Delegato 26 marzo 2021 n. 60 e successive modifiche agli operatori economici che ne risultano beneficiari a seguito dei controlli preventivi eseguiti ai sensi dell’articolo 8 del medesimo Decreto. Si tratta della prima e più consistente tranche di accreditamento rispetto alla totalità delle istanze presentate, riferita a quelle risultate conformi alle disposizioni e condizioni di cui all’articolo 2 del Decreto Delegato n. 60/2021. La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio esprime soddisfazione per la celerità con cui sono stati effettuati gli espletamenti amministrativi da parte del Dipartimento per le Finanze e il Bilancio e delle Unità Organizzative coinvolte.

c.s. Segreteria di Stato Finanze

