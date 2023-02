Segreteria Finanze: Per San Marino Fitch conferma il Rating e l’Outlook stabile evidenziando i miglioramenti e i progressi del Paese

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ha preso in esame il comunicato di Fitch che conferma il precedente rating di San Marino a BB e mantiene l’outlook stabile, a pochi mesi di distanza dalla sua ultima visita (settembre 2022).

Dalla lettura del comunicato emergono segnali positivi in quanto risulta evidente come Fitch riconosca alla Repubblica di San Marino gli importanti miglioramenti quali ‘una crescita economica sorprendentemente al rialzo’ grazie a un settore manifatturiero orientato all’esportazione - fonte di crescita fondamentale - e un settore turistico che ha presentato dati e numeri in notevole crescita, superando abbondantemente i precedenti livelli del 2019. A influire sui giudizi favorevoli di Fitch, rispetto all’ultima revisione, i miglioramenti del settore finanziario sammarinese che ha segnato sostanziali progressi nei livelli di redditività, di liquidità e capitalizzazione, pur continuando a soffrire di un elevato livello di NPL per il quale si rimane in attesa, nei prossimi mesi, degli effetti prodotti dalla legge sulla cartolarizzazione dei crediti.

Apprezzamento è stato espresso da Fitch anche per il piano delle riforme attuato dal Governo, quali la riforma delle pensioni e quella del mercato del lavoro, mentre grande interesse Fitch ripone nella Riforma IGR che produrrà effetti positivi per le entrate del nostro bilancio pubblico.

Fitch pone, altresì, grande attenzione al rifinanziamento del nostro unico prestito internazionale (scadenza febbraio 2024), sottolineando l’importanza che questo obiettivo venga raggiunto.

In merito all’obiettivo di rifinanziamento del debito, l’agenzia di rating, come riportato nel comunicato, continua a evidenziare elementi di incertezza, in particolare sulle condizioni dei mercati finanziari per la chiusura dell’operazione, seppur vengano riconosciuti da Fitch segnali di miglioramento nella situazione generale rispetto all’ultimo loro comunicato.

Il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti del report si dice pienamente soddisfatto: ‘ero consapevole fin dall’inizio del mio mandato che il lavoro per recuperare la credibilità del nostro sistema economico-finanziario, soprattutto verso gli interlocutori esterni, non sarebbe stato facile. Ero a conoscenza dei dati e della percezione che altri soggetti esterni avevano di noi. Oggi Fitch ci dice che la via da percorrere è impegnativa ma siamo sulla strada giusta, quindi ogni piccolo ma importante segnale di recupero va segnalato soprattutto in presenza di un contesto internazionale segnato dall’incertezza. Colgo favorevolmente questo report di Fitch in quanto avrà un impatto positivo sul piano esterno oltre a rappresentare uno stimolo per continuare nell’azione intrapresa nell’attuazione degli impegni contenuti nel programma di governo.’



Segreteria di Stato Finanze