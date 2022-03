Segreteria Finanze: riduzione accise sui carburanti

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio rende noto che in data odierna è stato promulgato il Decreto Delegato n. 40 del 22 marzo 2022 avente ad oggetto “Riduzione delle aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di benzina, di gasolio e di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante”. In forza del predetto decreto delegato, da domani mercoledì 23 marzo 2022 e fino al 30 Aprile 2022, le aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di cui all’articolo 1 del vigente Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n. 195, sono ridotte sulle importazioni di benzina e di gasolio ad uso carburante di 0,25 euro al litro, mentre sulle importazioni di gas di petrolio liquefatti (GPL) ad uso carburante è ridotta di 0,08516 al kg. e di 0,04684 al litro. Il Servizio dei Prodotti Energetici dell’Ufficio Tributario è a disposizione degli operatori economici interessati per ogni eventuale chiarimento o necessità.

Cs La Segreteria di Stato Finanze e Bilancio