Segreteria Finanze: rimborso IGR il 24 novembre sulla SMaC Card.

"La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio comunica che le procedure per il rimborso IGR dell’anno 2018 saranno completate nella giornata di martedì 24 novembre p.v., con l'effettivo accredito delle somme di pertinenza sulle SMaC Card dei soggetti che risultano beneficiari. Perfezionato l'accredito del rimborso sulla SMaC card, ogni beneficiario riceverà SMS di conferma disponibilità all'utenza di telefonia mobile registrato sulla propria carta. Maggiori dettagli tecnici relativi alle modalità di gestione del predetto rimborso saranno contenuti in apposito allegato alla comunicazione di pagamento della Tesoreria BCSM, spedita per posta ordinaria, ad ogni soggetto beneficiario di rimborso. Si precisa altresì che ogni soggetto titolare della SMaC Card potrà procedere alla verifica/aggiornamento dei dati di registrazione della propria carta, accedendo nell'apposita area clienti - profilo utente, del sito www.sanmarinocard.sm . Il Servizio San Marino Card resterà a completa disposizione dell’utenza per ogni necessità di verifica al numero verde 800220808 e all’indirizzo mail info@sanmarinocard.sm."

