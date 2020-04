Segreteria Giustizia: estensione del periodo di ferie giudiziarie straordinarie

A causa del permanere della situazione di emergenza sanitaria, il nuovo Decreto Legge 4 aprile 2020 n. 59 del Congresso di Stato ha previsto l’estensione del periodo di ferie giudiziarie straordinarie sino al 20 di aprile 2020.

Le ferie giudiziarie sono state ritenute un’efficace modalità per contenere i contagi, mettere in sicurezza i dipendenti del Tribunale e tutti gli operatori che vi accedono. Tuttavia, dato l’inevitabile rallentamento dell’attività giudiziaria e al fine di poter recuperare il periodo di sospensione attuale, è in corso di valutazione la possibilità di restringere il consueto periodo di ferie estive.

Si comunica altresì che, con delibera N. 8 del 31 Marzo 2020, il Congresso di Stato, sentite tra le altre le osservazioni pervenute da parte dell’Ordine degli Avvocati e Notai, ha disposto la costituzione di un Gruppo di Lavoro per l’informatizzazione dell’attività giudiziaria del Tribunale della Repubblica di San Marino.

Il Gruppo di Lavoro è composto da delegati delle Segreterie di Stato competenti e della Pubblica Amministrazione, da due Magistrati e da due rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati e Notai. L’incarico conferito è quello di procedere, nell’immediato, alla valutazione dei possibili mezzi e strumenti informatici attraverso cui garantire il contenimento dell’emergenza con incidenza sull’attività giudiziaria.

Al tempo stesso, lo studio del Gruppo sarà volto a realizzare un pieno processo di informatizzazione dell’attività giudiziaria.



