Segreteria Giustizia: soddisfazione per la cessazione dello sciopero da parte dell’Ordine degli Avvocati e Notai

La Segreteria di Stato per la Giustizia prende atto con favore della cessazione dello sciopero da parte dell’Ordine degli Avvocati e Notai. Si esprime un sincero apprezzamento per il clima di collaborazione riscontrato nei Gruppi di lavoro per le riforme. La riforma dell’ordinamento giudiziario e del rito penale, insieme con l’informatizzazione dell’attività giudiziaria, costituiscono delle priorità nella politica della Segreteria, che intende dare concreta risposta all’esigenza di rinnovamento espressa dagli operatori qualificati del diritto, dagli organismi internazionali e dalla sempre maggiore complessità della società civile. Il processo penale sammarinese, in particolare, richiedeva da tempo un intervento legislativo in grado di assicurare il funzionamento degli istituti già presenti. Sono ormai chiare le debolezze dell’attuale rito e si è certi che l’impegno del Gruppo di lavoro riuscirà a proporre interventi idonei a individuare il giusto punto di equilibrio fra esigenza di efficienza e rispetto delle garanzie, soprattutto con riguardo alla fase istruttoria, con particolare riguardo alle misure cautelari, e ai giudizi di impugnazione. Si è certi anche che non mancheranno significative innovazioni, come l’introduzione di meccanismi premiali e di istituti mirati alla deflazione del settore penale. L’urgenza di rinnovare il rito con soluzioni puntuali nei suoi snodi cruciali non impedirà una riforma del processo penale di più ampio respiro, che necessita di tempi più lunghi per analisi e elaborazione. La Segreteria ribadisce l’espressa volontà di continuare a lavorare con serietà e responsabilità sugli intrapresi progetti. Si coglie l’occasione per sottolineare l’importanza del dialogo tra Segreteria e Ordine, finora positivamente instaurato, su ogni argomento che possa contribuire a perseguire il comune interesse di miglioramento della Giustizia sammarinese.







Comunicato stampa

Segreteria di Stato Giustizia